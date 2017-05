చంద్రబాబుకు జగన్ షాక్: వైసిపిలో చేరిన టిడిపి మాజీ ఎమ్మెల్యే

ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు వైసిపి అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం షాకిచ్చారు. ఆపరేషన్ ఆకర్ష్‌తో పలువురు వైసిపి, కాంగ్రెస్ నేతలను టిడిపి ఆకర్షిస్తోంది.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 14:51 [IST]

English summary

TDP former MLA Vasireddy Varada Rama Rao joins YSR Congress in the presence of YS Jaganmohan Reddy