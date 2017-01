కిస్ అండ్ రన్ 'క్రేజీ సుమిత్' అరెస్ట్

కిస్ అండ్ రన్ ఫ్రాంక్ అంటూ రోడ్డుపై వెళుతున్న అమ్మాయిలకు ముద్దు పెట్టి పారిపోయే వీడియోలు పోస్ట్ చేసిన క్రేజీ సుమిత్ ను పోలీసులకు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

Delhi Police has arrested a 21-year-old molester, known as 'Crazy Sumit', who would kiss young women on the streets and flee, and post videos of the 'prank' on social media.