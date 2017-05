ఆ ఇంట్లో వివాహ సంబరాలు జరుపుకుంటున్న వేళ వరుడి మరణం విషాదం నింపింది. వివాహం సందర్భంగా నిర్వహించని బరాత్‌లో ఎంతో ఆనందంగా చిందులేసిన వరుడు హఠాత్తుగా గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు విడిచాడు. దీంతో ఎంతో సందడిగ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Man dies while dancing during his marriage procession in Vadodara, in Gujarat.