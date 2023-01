నిద్రపోయే భంగిమను బట్టి మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

నిద్ర మనిషికి కచ్చితంగా అవసరం. మనిషి జీవితంలో నిద్ర ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజూ ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్ర పోవడం, మధ్యలో ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా నిద్రపోవడం చాలా అవసరం. మన జీవితంలో మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కీలక భూమిక పోషించే నిద్ర మనకు అనేక కొత్త విషయాలను కూడా చెబుతోంది. మనం నిద్ర పోయే భంగిమ మన వ్యక్తిత్వాన్ని చెబుతుంది. నమ్మశక్యంగా లేకుంటే ఈ ఆర్టికల్ చదివేయండి.. మీకే అర్థమవుతుంది.

English summary

The posture we sleep in tells our personality. Now let's find out what kind of personality you have with your sleeping positions..