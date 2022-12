health tips: కోడిగుడ్డుతో ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయో తెలిస్తే రోజూ గుటుక్కుమనిపించేస్తారు!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

మనం తీసుకునే ఆహారంలో మన శరీరానికి శక్తిని ఇచ్చే ఎన్నో పోషక విలువలు ఉంటాయి. అయితే ఆహార పదార్థాలలో ఎటువంటి పోషక విలువలు ఉంటాయి? అవి మన శరీరానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి? అనే విషయాలను మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కోడిగుడ్డును ఒక భాగం చేసుకుంటే మంచి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. పౌష్టికాహార లోపం అధిగమించాలి అనుకునేవారికి వైద్యులు సూచించే పదార్థాలలో ముఖ్యమైనది కోడిగుడ్డు. ప్రతిరోజు కోడి గుడ్డు తినడం వల్ల పౌష్టికాహార లోపం అధిగమించవచ్చని చెబుతున్నారు వైద్యులు. నిత్యం ఉడికించిన కోడిగుడ్డు తినడం ఎంతో మంచిది అని సూచిస్తున్నారు.

health tips: ఏ వయసు వాళ్లైనా యంగ్ గా కనిపించాలంటే హెల్త్ మంత్ర ఇదే!!

English summary

Eggs have many health benefits. Eating eggs regularly can prevent many diseases. Muscle and nerve weakness decreases. Heart health improves. Egg is very useful for skin beauty and hair.