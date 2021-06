Mithuna sankranti 2021: ఏ దేవుళ్లను పూజించాలి..ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి..? మేలు ఎవరికి..!

Feature

oi-M N Charya

డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్: 9440611151

మిథున్ సంక్రాంతి అంటే ఏమిటి ? మిథున సంక్రాంతి తూర్పు భారతదేశంలో 'ఆశర్', దక్షిణ భారతదేశంలో 'ఆని' మరియు కేరళలో 'మిథునం ఓంత్' అని పిలుస్తారు. సూర్యుడు వృషభ (వృషభం) రాశి నుండి మిథున (జెమిని) రాశికి మారే రోజు ఇది.

జ్యోతిషశాస్త్ర ప్రభావానికి అనుగుణంగా సూర్యుని యొక్క ఈ మార్పులు చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడతాయి మరియు ఈ రోజుల్లో ఒకరు పూజలు చేయాలి. ఈ రోజు ఒడిశాలో ఎంతో ఉత్సాహంతో జరుపుకుంటారు మరియు ఈ పండుగను రాజా పర్బా అని పిలుస్తారు.

ఇది నాలుగు రోజుల పండుగ , ఇక్కడ భక్తులు వర్షాలను స్వాగతించి ఆనందంతో జరుపుకుంటారు. అవివాహితులైన బాలికలు ఆభరణాలతో అందంగా దుస్తులు ధరించే సమయం మరియు వివాహితులు ఇండోర్ ఆటలను ఆస్వాదించడం మరియు ఇంటి పని నుండి విరామం తీసుకునే సమయం ఇది. ఇది ఒడిశాలోని రాజా పర్బా కూడా.

మిథున సంక్రాంతి ఆచారాలు

ఈ రోజున విష్ణువు మరియు భూమి దేవత పూజలు చేస్తారు. ఒడిశా ప్రజలు సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరిస్తారు మరియు గ్రౌండింగ్ రాయికి ప్రత్యేక పూజలు ఇస్తారు , ఇది తల్లి భూమిని వర్ణిస్తుంది.

రాయిని పువ్వులు మరియు వెర్మిలియన్లతో అలంకరిస్తారు. భూమి వర్షపాతం పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లే , అదేవిధంగా యువతులు వివాహానికి సిద్ధమవుతారు మరియు సర్వశక్తిమంతుడిని ప్రార్థిస్తారు.

రాజా పర్బా యొక్క మరొక సాధారణ ఆచారం ఏమిటంటే , మర్రి చెట్టు యొక్క బెరడుపై పూలను కట్టడం మరియు బాలికలు దానిపై పుతూ మరియు పాడటం ఆనందించండి. రామ్ డోలి , దండి డోలి మరియు చక్ర డోలి వంటి వివిధ రకాల స్వింగ్ సెట్లు ఉపయోగించబడతాయి. నిరుపేదలకు బట్టలు దానం చేయడానికి మిథున సంక్రాంతి చాలా పవిత్రమైనదని అంటారు.

అన్ని ఇతర సంక్రాంతి పండుగలాగే , ఈ రోజున పూర్వీకులకు నివాళులర్పించడం పవిత్రమైనది మరియు దీనిని నిర్వహించడానికి చాలా మంది ప్రజలు నది ఒడ్డున ఉన్న దేవాలయాలను సందర్శిస్తారు.

మిథున్ సంక్రాంతికి తినవలసిన ఆహారం

పోడా - పితా అనేది ఒడిశాలో ముఖ్యంగా రాజా పర్బా మరియు మిథున సంక్రాంతిపై తయారుచేసిన రుచికరమైనది , దీనిని బెల్లం , కొబ్బరి , కర్పూరం , మొలాసిస్ , వెన్న మరియు బియ్యం పొడితో తయారు చేస్తారు.

ఆచారాల ప్రకారం ఈ రోజు వరి ధాన్యాలు తినడం మానేయాలి.

మిథున సంక్రాంతిపై ముఖ్యమైన సమయాలు

సూర్యోదయం జూన్ 15, 2021 5:45 ఉదయం

సూర్యాస్తమయం జూన్ 15, 2021 7:09 అపరాహ్నం

పుణ్యకాల ముహూర్తం జూన్ 15, 6:08 AM - జూన్ 15, 12:32 అపరాహ్నం

మహా పుణ్యకాల ముహూర్తం జూన్ 15, 6:08 AM - జూన్ 15, 6:32 ఉదయం

సంక్రాంతి క్షణం జూన్ 15, 2021 6:08 ఉదయం

మిథున్ సంక్రాంతి యొక్క ప్రాముఖ్యత

ప్రజలు రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ జానపద పాట అయిన రాజా గీతను పాడతారు. వర్షాన్ని స్వాగతించడానికి పురుషులు మరియు మహిళలు భూమిపై చెప్పులు లేకుండా నడుస్తారు మరియు చాలా డ్యాన్స్ మరియు గానం జరుగుతుంది.

హిందువులు సూర్య భగవానుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మిథున సంక్రాంతికి ఉపవాసం ఉండాలని మరియు వారి జీవితంలో రాబోయే నెలలు మరింత ప్రశాంతంగా మరియు సంతోషంగా ఉండేలా చూస్తారు. ఒడిశాలోని జగన్నాథ్ ఆలయం అలంకరించబడి భగవంతుడు మరియు అతని భార్య భూదేవి (దేవత భూమి) ని పూజించడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు.

English summary

What is Mithhun Sankranti? Mithun Sankranti is also known as 'Ashar' in East India, 'Ani' in South India and 'Mithunam Onth' in Kerala.