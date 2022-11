vastu tips: ఇంట్లో ఘర్షణలు, చిరాకులా.. అయితే టెర్రస్ మీద ఈ వస్తువులను తొలగించండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో ఉండే ప్రతి వస్తువును సరైన ప్లేస్ లో ఉంచాలి. ఏదైనా వస్తువులను సరైన స్థానాల్లో పెట్టక పోతే ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. ఇంట్లో వస్తువులను ఉంచటానికి సరైన దిశ వాస్తు శాస్త్రం కేటాయించింది. ఇక వాటిని పట్టించుకోకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ వస్తువులను ఉంచడం వల్ల ఖచ్చితంగా ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఇక ఫలితం సదరు కుటుంబ సభ్యుల యొక్క శాంతిని, డబ్బులు రెండింటిని దూరం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఇల్లంతా శుభ్రంగా పెట్టుకున్నామని, ఇంటి టెర్రస్ పైన, స్టోర్ రూమ్ లోనూ చెత్త బాగా పేరుకు పోయేలా చేస్తారు. ఇక ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

If there are quarrels in the family every day, then remove these things from the terrace immediately, otherwise the troubles will increase.