Karthika masam: కార్తీక మాసంలో తులసిని ఎందుకు పూజిస్తారు? తులసి పూజల విశిష్టత ఏంటి?

కార్తీకమాసంలో భక్తులు శివ క్షేత్రాలకు, వైష్ణవాలయాలకు వెళ్లి పూజలు నిర్వహిస్తారు. అంతేకాదు కార్తీకమాసంలో ఉసిరి చెట్టు కు, తులసి చెట్టు కూడా పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఉసిరి చెట్టు విష్ణు స్వరూపంగా చెప్పుకున్నాం. ఇక కార్తీకమాసంలో తులసి చెట్టుకు పూజలు ఎందుకు చేస్తారు? తులసి చెట్టుకు పూజలు చేయడం వల్ల కలిగే ఫలితం ఏమిటి? వంటి అనేక విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

In the month of Karthikam, worshiping the tulasi plant and lighting lamps bring Vishnu Kataksha. The tulasi plant is considered a form of lakshmi. It is said that it is good to worship on ksheerabdhi dwadasi.