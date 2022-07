చదువు కోసం ఆ చిన్నారుల సాహసం ... నిత్యం వాగు దాటుతూ ఎంతో కష్టం

Anantapur

oi-Dr Veena Srinivas

విద్యార్థులు చదువుకోవడం కోసం అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని చెబుతున్న ప్రభుత్వాలు, వివిధ గ్రామాలకు రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించడంలో మాత్రం విఫలమవుతున్నాయి. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చదువుకోవడం కోసం విద్యార్థులు సాహసాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి అనంతపురం జిల్లాలో కనిపిస్తుంది.

English summary

There are situations where children of many villages in Anantapur district have to do adventures out for education. The children of Jadrapalli village are constantly crossing the stream and facing many difficulties to go to the high school.