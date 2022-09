అమిత్ షా తేల్చేసారు - సమస్యల పరిష్కరం పై : కీలక భేటీకి ఆదేశం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యల పైన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తమ విధానం తేల్చి చెప్పారు. కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాల జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఏపీ విభజన అంశాలే కీలకంగా చర్చకు వచ్చాయి. ఏపీ నుంచి మంత్రులు బుగ్గన..పెద్దిరెడ్డి హాజరయ్యారు. తెలంగాణ నుంచి మంత్రి మహమూద్ అలీ పాల్గొన్నారు. సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్ అజెండాలో భాగంగా 26 అంశాలను ప్రతిపాదిస్తే అందులో 9 ఏపీ పునర్విభజన అంశాలే ఉన్నాయి.

English summary

Union Home minister Amit Shah said that the objective of the meeting was to promote regional cooperation among states on issues of common national importance.