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నివర్ ఎఫెక్ట్ మామూలుగా లేదుగా: పోటెత్తుతోన్న సముద్రం
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    LIVE

    నివర్ తుపాను టెన్షన్:నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ ప్రభుత్వం హెచ్చరిక

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    నీవర్ తుఫాన్ తీవ్రంగా మారనుంది. ఇవాళ సాయంత్రం తమిళనాడులో గల మమల్లపురం వద్ద తీరం దాటనుంది. ఇదీ చెన్నైకి 56 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. పుదుచ్చేరిలోని కరైకల్ వద్ద నుంచి కూడా తీరం దాట నుంది. అయితే ఆ సమయంలో భారీగా ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.

    తుపాన్ ప్రభావంతో కోస్తా తీరప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. గురువారం వరకు వర్షం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని మోడీ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఇరురాష్ట్రాల సీఎంలు పళనిస్వామి, వీ నారాయణ స్వామితో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్రం అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలో ఉంటోన్న వారు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు. తుపాన్ దృష్ట్యా ఇరు రాష్ట్రాలు బుధవారం హాలీడేగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక నివార్ తుపాను ముప్పు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కూడా ఉండటంతో ఏపీ సీఎం జగన్ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అధికారులకు అన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సీఎం కోరారు.

    ఇక నివార్ తుపానుకు సంబంధించి మినిట్‌-టూ- మినిట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ మీకోసం..

    Andhra Pradesh brace for cyclone Nivar live updates

    Newest First Oldest First
    10:24 AM, 25 Nov
    తిరుమల
    తిరుమలపై పడ్డ నివర్ తుపాను ప్రభావం. బుధవారం ఉదయం నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షం.వర్షం కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయం
    10:17 AM, 25 Nov
    కడలూరు నుంచి 290 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న నివార్ తుఫాను
    10:16 AM, 25 Nov
    నెల్లూరు
    కృష్ణపట్నం పోర్టులో రెండో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
    10:15 AM, 25 Nov
    జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో 1077 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.
    9:46 AM, 25 Nov
    కావలి, నెల్లూరు, గూడురు, నాయుడుపేట రెవెన్యూ డివిజన్లలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు
    9:46 AM, 25 Nov
    మంగళగిరి, వెంకటగిరి నుంచి జిల్లాకు ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్టీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు
    9:45 AM, 25 Nov
    నెల్లూరు
    నెల్లూరు జిల్లాల్లో మూడు రోజుల పాటు విద్యాసంస్థలకు సెలవు
    9:45 AM, 25 Nov
    నెల్లూరు
    నెల్లూరు జిల్లాకు తుపాను ముప్పు నేపథ్యంలో ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు
    9:20 AM, 25 Nov
    నెల్లూరు జిల్లాలో మత్స్య కారులు వేటకు వెళ్లకుండా అప్రమత్తం చేసిన ప్రభుత్వం
    9:19 AM, 25 Nov
    తమిళనాడు
    నివార్ తుపాను ధాటికి చెన్నై/మీనంబాక్కంలో 120 మిల్లీ మీటర్ల మేరా వర్షపాతం నమోదు
    9:18 AM, 25 Nov
    తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి: వాతావరణశాఖ అధికారులు
    9:16 AM, 25 Nov
    తమిళనాడు
    తమిళనాడులోని మామళ్లపురం-కరైకల్ మధ్య ఈ రోజు అర్థరాత్రి తీరం దాటనున్న నివార్ తుపాను
    9:15 AM, 25 Nov
    కోస్తా తీరంలో ఎగిసిపడుతున్న అలలు
    9:10 AM, 25 Nov
    తుపాన్ ప్రభావంతో కోస్తా తీరప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
    9:07 AM, 25 Nov
    ఇవాళ సాయంత్రం తమిళనాడులో గల మమల్లపురం వద్ద తీరం దాటనున్న తుపాను
    9:06 AM, 25 Nov
    ఏపీకి పొంచి ఉన్న నివార్ తుపాను ముప్పు

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    cyclone rains AP telangana తుపాను వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ

    English summary
    Cyclone Nivar is expected to make landfall between Mamallapuram and Karaikal late on Wednesday with a wind speed of up to 145kmph, according to IMD.
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