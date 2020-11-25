నివర్ తుపాను టెన్షన్:నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ ప్రభుత్వం హెచ్చరిక
నీవర్ తుఫాన్ తీవ్రంగా మారనుంది. ఇవాళ సాయంత్రం తమిళనాడులో గల మమల్లపురం వద్ద తీరం దాటనుంది. ఇదీ చెన్నైకి 56 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. పుదుచ్చేరిలోని కరైకల్ వద్ద నుంచి కూడా తీరం దాట నుంది. అయితే ఆ సమయంలో భారీగా ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
తుపాన్ ప్రభావంతో కోస్తా తీరప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. గురువారం వరకు వర్షం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని మోడీ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఇరురాష్ట్రాల సీఎంలు పళనిస్వామి, వీ నారాయణ స్వామితో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్రం అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలో ఉంటోన్న వారు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు. తుపాన్ దృష్ట్యా ఇరు రాష్ట్రాలు బుధవారం హాలీడేగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక నివార్ తుపాను ముప్పు ఆంధ్రప్రదేశ్కు కూడా ఉండటంతో ఏపీ సీఎం జగన్ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అధికారులకు అన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సీఎం కోరారు.
ఇక నివార్ తుపానుకు సంబంధించి మినిట్-టూ- మినిట్ లైవ్ అప్డేట్స్ మీకోసం..
Tamil Nadu: Rain lashes Chennai as #CycloneNivar is expected to make landfall between Karaikal and Mamallapuram later today— ANI (@ANI) November 25, 2020
Chennai/Meenambakkam received 120 mm rainfall from 0830 hours yesterday till 0530 hours today, as per India Meteorological Department pic.twitter.com/04PVft591E
#CycloneNivar lays 350 km SE of Chennai moving NW & likely to intensify into severe cyclonic storm & cross between Karaikal & Mahabalipuram today late evening or night. While crossing wind speed likely to touch 145 kmph: Director, Area Cyclone Warning Centre, Chennai pic.twitter.com/WNfaA1UF8n— ANI (@ANI) November 25, 2020
#WATCH Visuals from Mamallapuram; #CycloneNivar is likely to cross between Mamallapuram and Karaikal during midnight today and early hours of 26th November, as per IMD#TamilNadu pic.twitter.com/zOoTJKb9gA— ANI (@ANI) November 25, 2020