జగన్ అనూహ్యం: బీజేపీని తిడుతూనే బిల్లులకు మద్దతు, విశ్వాసం కోసమే -కర్నూలులో వక్ఫ్ ట్రిబ్యునల్

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. వక్ఫ్ బోర్డుల పరిధుల్లోని ఆస్తుల రక్షణకు, ముస్లింలకు కొత్త స్మశానాల నిర్మాణానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తామన్నారు. వక్ఫ్ ట్రిబ్యూనల్ ఏర్పాటుపైనా సీఎం జగన్ ఆదేశాలిచ్చారు. మరోవైపు, ఏపీలో బీజేపీతో గొడవపడుతూ, జగన్ సర్కారును కూల్చేందుకు కమలనాథులు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపిస్తోన్న వైసీపీ అటు పార్లమెంటులో మాత్రం ఇదే బీజేపీ రూపొందించిన కీలక బిల్లులకు మరోసారి మద్దతు పలకడం చర్చనీయాంశమైంది. వివరాలివి..

English summary

andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy took key decision regarding muslim minorities. in a review meeting on minority department on monday. cm jagan has ordered officials to create waqf board tribunal in kurnool and haj house in vijayawada or guntur. despite tussle with bjp, jagan led ysrcp supports several bills in parliament.