ఎవరు తక్కువ- ఎక్కువ కాదు : న్యాయ - శాసనాధికారాలపై : అసెంబ్లీలో బిగ్ డిబేట్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ శాసనసభలో కీలక అంశం పైన చర్చ జరుగుతోంది. న్యాయ వ్యవస్థ - శాసనసభ అధికారాల పరిధి పైన చర్చ జరుగుతోంది. మూడు రాజధానుల వ్యవహారం పైన ఈ నెలలో ఏపీ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అమరావతిలో నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని.. రాజధాని మార్పు రాష్ట్ర విభజన అంశానికి ముడి పడి ఉందని..రాష్ట్రపతి ఆమోదంతోనే రాజధాని మార్పు సాధ్యమని హైకోర్టు పేర్కొన్నట్లుగా పిటీషనర్ల తరపు న్యాయవాదులు చెప్పుకొచ్చారు.

ఆ సమయంలోనే వైసీపీ సీనియర్ నేత ధర్మాన సీఎం జగన్ కు లేఖ రాసారు. తాను హైకోర్టు తీర్పును తప్పు బట్టటం లేదని చెబుతూనే.. న్యాయ వ్యవస్థ - శాసనసభ అధికారాల పరిధి పైన అవసరమని కోరుతూ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇక, ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ఇదే అంశం పైన చర్చ మొదలైంది.

English summary

YCP MLAs opined that there is a limit to judiciary and legislative powers and that none should involve into ones affairs.