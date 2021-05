అంకెల గారెడీ.!అభూత కల్పన.!వైసిపి బడ్జెట్ పై జనసేన అసంతృప్తి.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్: 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వైసిపి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అంకెల గారడీ, అభూత కల్పన మాత్రమేనని, పేద,సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడని బడ్జెట్ ను శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారని జనసేన పార్టీ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. జగన్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ స్పందించారు. వాస్తవిక దృష్టితో ప్రజల బాధలు తెలుసుకొని అందుకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాలని, కాని నేటి బడ్జెట్ లో ప్రజల ఆకాంక్షలు ఏమాత్రం ప్రతిఫలించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు నాదెండ్ల మనోహర్.

English summary

The Janasena party has expressed impatience that the budget introduced by the YCP government was a "juggling of figures" and a "fantasy" that introduced a budget in the Legislative Assembly that was of no use to the poor,the common man and the middle class .