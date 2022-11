ప్రతి 20 రోజులకు ఒక సినిమా విడుదల

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సంవత్సరానికి ఒక సినిమా, రెండు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా చేస్తూ 10 సినిమాలకు సరిపడా పారితోషికం తీసుకునే ఇప్పటి కథానాయకులెవరూ కనీసం సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో పోల్చుకోవడానికి కూడా సరితూగరు. పుష్ప2 చిత్రం ఇంతవరకు ప్రారంభమవలేదు.. మహేష్ బాబు-త్రివిక్రమ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిత్రం.. ఇలా ప్రస్తుతం వీరి చిత్రాలు ప్రణాళికా లోపంతో నిండి ఏడాది నుంచి ఖాళీగా ఉన్నారు. అటువంటి వారు కృష్ణ నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలి. మూడు షిఫ్టుల్లో మూడు సినిమాల షూటింగ్స్ లో పాల్గొంటూ సినిమా ఫెయిలైతే పారితోషకం తీసుకోకుండా తర్వాత సినిమాను ఆ నిర్మాతకు ఉచితంగా చేసేవారు.

English summary

None of today's protagonists, who do one film a year, one film every two years and earn enough for 10 films, can at least compare with Superstar Krishna.