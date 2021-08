అమర రాజా తరలింపు దుమారం : చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ ఎమ్మెల్యే రోజా షాకింగ్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమర రాజా బ్యాటరీల ఫ్యాక్టరీ తమిళనాడుకు తరలింపు వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. గత నాలుగైదు రోజులుగా ఏపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారిన ఈ వ్యవహారంపై అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ కు సంబంధించిన అమర రాజా బ్యాటరీల ఫ్యాక్టరీని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఏపీ సర్కార్ భావించిన నేపథ్యంలోనే ఫ్యాక్టరీ తరలింపుకు సంస్థ యాజమాన్యం నిర్ణయం తీసుకుందని, దీనివల్ల రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఉపాధి కోల్పోతున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై టీడీపీ కావాలనే రాద్ధాంతం చేస్తుందని వైసీపీ నేతలు ఎదురు దాడికి దిగారు.

అమరరాజా తరలింపు దుమారం : గల్లా ప్లాన్ తో మైండ్ బ్లాంక్, ఉపాధికి లింక్ పెట్టి జగన్ సర్కార్ పై టీడీపీ ఒత్తిడి !!

Roja also made sensational remarks on the Amara Raja batteries factory affair and TDP chief Chandrababu. MLA Roja has lashed out at the TDP for unnecessarily politicizing the Amara Raja affair. Roja criticized TDP chief Chandrababu for being ashamed to talk about just an amara raja factory if the pollution control board issues notices to 54 polluting industries in the state of Andhra Pradesh. She said it was wrong to politicize the matter.