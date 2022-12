టీటీడీపై రమణ దీక్షితులు షాకింగ్ కామెంట్స్; అవినీతి రాజ్యమేలుతుందని ట్వీట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ గౌరవ ప్రధాన అర్చకులు రమణ దీక్షితులు తాజాగా మరోమారు టీటీడీ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్విట్టర్ వేదికగా తిరుమలలో అంతులేని అవినీతి మాత్రమే ఉందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో తిరుమల అర్చక వ్యవస్థపై ఆయన చేసిన ట్వీట్ దుమారం రేపగా, తాజాగా మరోమారు శ్రీవారి ఆలయంలో వివిధ కులాలకు చెందిన వారు వంశపారంపర్యంగా సేవలు అందిస్తూ ఉంటే వారిని తొలగించారని షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టారు.

Tirumala temple had 54 traditional hereditary families of different castes yadavas mudpot makers bamboo basket makers rangolis gardeners weavers carpenters goldsmiths vahanambearers. Wiped out with 30/87act.Only rampant corruption prevails now. https://t.co/tlkWZmXXZa

English summary

Ramana Deekshitulu made shocking comments on TTD. His tweet that 54 traditional hereditary families of different castes who provide services to Swamy have been removed by Act 30/87 and that corruption reigns has now become a topic of discussion.