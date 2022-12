TDPపై ఒత్తిడి పెంచాలని నిర్ణయించిన జనసేన?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పొత్తు పెట్టుకోవడం ఖాయమని ఇరుపార్టీలకు చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు నమ్మకంతో ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీని కలిసి అరగంట చర్చలు జరిపిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని పవన్ ప్రకటించడంద్వారా పొత్తులకు ద్వారాలు మూయలేదని, కలిసే ముందుకు వెళ్లాలనే నిర్ణయానికి కట్టుబడివున్నట్లుగా స్పష్టమవుతోంది.

English summary

Leaders and activists of both the parties are confident that Telugu Desam Party and Jana Sena will form an alliance in the next elections.