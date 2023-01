మీ జీవితం ఆనందంగా లేదా? అయితే ముందు ఈ 6సూత్రాలను తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలా మంది సంతోషంగా బ్రతకలేకపోతున్నామని బాధ పడుతూ ఉంటారు. అయితే అలాంటి వారు సంతోషంగా బ్రతకడానికి కొన్ని సూత్రాలను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సంతోషం ఎక్కడ ఉండదని మనసులోనే, మన ఆలోచనలను బట్టి ఉంటుందని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. సంతోషంగా ఉండాలి అనుకునే వారు ఆనందకరమైన జీవితం కోసం ముఖ్యమైన ఆరు సూత్రాలను ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Is your life not happy? But first, know these 6 principles in life. forget about others and what they thinking about you, don't compare yourself with others, don't think too much about any problems, we are not only the persons who are facing problems. learn to live happily yourself.