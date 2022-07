ఉదయం 4గంటలకు.. మాణిక్కంఠాగూర్, రేవంత్ రెడ్డి రహస్యచర్చలు ఎవరితో? కాంగ్రెస్ పార్టీలో హాట్ టాపిక్!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆపరేషన్ ఆకర్ష కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు, తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి సారధ్యంలో చేరికలపై దృష్టి సారించినట్టు ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికలపై పార్టీ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ మాణిక్కం ఠాగూర్ కూడా రంగంలోకి దిగినట్టు కనిపిస్తుంది. ఆదివారం తెల్లవారుఝామున నాలుగు గంటలకే మాణిక్కం ఠాగూర్ హైదర్ గూడా లోని ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ నుంచి పార్టీ నేతలను కలవడం, ఆపై వారంతా కలిసి బయటకు వెళ్లడం ఇప్పుడు సొంత పార్టీలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణం గా మారింది.

English summary

At 4 o'clock in the morning.. Manikcam tagore, Revanth Reddy, Jana Reddy, Kanugolu Sunil went out. A hot topic in congress party is who they had secret talks with.