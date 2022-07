ఆర్డర్ చెయ్యకున్నా పార్సిల్ వచ్చిందంటూ ఫోన్.. క్యాన్సిల్ చెయ్యాలంటే ఓటీపీ.. చెప్తే ఖాతాలు ఖాళీ!!

Hyderabad

హైదరాబాద్: సైబర్ నేరాలను కట్టడి చేయడం కోసం సైబర్ పోలీసులు ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, ప్రజలలో అవగాహన తీసుకురావడానికి ఎన్ని చర్యలు చేపడుతున్నా నిత్యం సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లో అనేక మంది అమాయకులు చిక్కుకుని తమ డబ్బులను పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఇక సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు, నేరగాళ్లకు చెక్ పెట్టడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, రోజుకో కొత్త పంథాలో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా మరో సైబర్ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ఘటనతో సైబర్ మోసాలపై తస్మాత్ జాగ్రత్త అని ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు పోలీసులు.

Cybercriminals are committing new types of cyber fraud by asking the OTP to cancel the order, even though the customer has not placed any parcel order. If the OTP says by customers, the money is being emptied from their accounts by cyber criminals..