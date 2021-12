Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది. భారతదేశంలోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు కావడం ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారత్ లో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రెండు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదు కావటం ప్రస్తుతం దేశాన్ని ఆందోళనలోకి నెట్టింది. ఇక దేశం మొత్తం ఒమిక్రాన్ భయంతో వణికిపోతుంది. కరోనా దెబ్బకు ఐటీ కంపెనీలు సైతం గందరగోళ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. గత ఏడాది నుండి ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం గానే పని చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కోవిడ్-19 వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ యొక్క ముప్పు మధ్య, హైదరాబాద్‌లోని ఐటీ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను మరి కొంత కాలం వర్క్ ఫ్రమ్ హోం పొడిగించి ఇళ్ళ నుండే పని చేయించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాయి.

Amid the threat of Covid-19 variant Omicron, Hyderabad Software Enterprise Association president K Arol, citing the latest situation, says many IT companies are thinking of extending the work from home