Presidential Election 2022: తెలంగాణాకు రానున్న ద్రౌపది ముర్ము; ఘనస్వాగతం పలికేందుకు బీజేపీ సిద్ధం!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: ఎన్డీఏ కూటమి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ద్రౌపది ముర్ము జులై 12వ తేదీన మంగళవారం నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రానున్నారు. భారతదేశ 16వ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు దగ్గరపడుతున్న వేళ, రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్న వారు దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారంలో మునిగిపోయారు. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జూలై 18వ తేదీన నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో ఎన్నికలలో తమకు మద్దతు ప్రకటించాలని అభ్యర్థులు వివిధ రాష్ట్రాల్లో పర్యటనలు సాగిస్తున్నారు.

English summary

Presidential candidate Draupadi Murmu will come to Telangana on July 12 for the Presidential Elections 2022. And BJP is getting ready to welcome Draupadi Murmu.