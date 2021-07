అందం..ఆహ్లాదం..ఆకర్షణీయం..!ట్యాంక్ బండ్ పునర్నిర్మాణం ఓ అద్బుత దృశ్యం.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ నగరానికి గుండె లాంటి ట్యాంక్ బండ్ కొత్త సొబగులను అల్లుకుంటోంది. సుందర మనోహర దృశ్యాన్ని తలపిస్తూ పర్యాటకుల చేత ఔరా అనిపించుకోబోతోంది. ఒక పక్క హుస్సేన్ సాగర్ నీటి గలగలలు, మరోపక్క నెక్లెస్ రోడ్ ప్రకృతి నుండి వచ్చే చల్లని రమణీయ గాలులతో ట్యాంక్ బండ్ పరిసరాలు ఆహ్లాదాన్ని పంచనున్నాయి. ట్యాంక్ బండ్ అందాలకు మెరుగులు అద్దాలని భావించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందుకు తగ్గట్టే పునర్నిర్మాణాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, అందంగా తీర్చిదిద్దుతోంది.

English summary

The Tank Bund is weaving new elegance into the city of Hyderabad. The place is going to be seen by tourists for imagining a beautiful scenery.