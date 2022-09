సికింద్రాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్స్ వద్ద ఉద్రిక్తత.. టీ20 టికెట్ల కోసం రగడ; దాడికి యత్నం!!

Hyderabad

హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం హైదరాబాద్ లో ఆగ్రహజ్వాలలు మిన్నుముడుతున్నాయి. టికెట్ల కోసం వచ్చిన వారికి కాకుండా బ్లాకులో టిక్కెట్లు విక్రయిస్తున్నారని, క్రికెట్ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. ఇక టికెట్లు లేవని క్రికెట్ అసోసియేషన్ సిబ్బంది, టికెట్లు ఇచ్చి తీరాలని అభిమానుల ఆందోళనల నడుమ పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.

The situation turned tense as cricket fans protested at the Secunderabad Gymkhana ground for T20 india vs australia match tickets. A tense atmosphere prevailed as the security personnel baton-charged fans as they clamored for tickets.