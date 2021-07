ఎన్నికల ముందు బీజేపీ జనాభా బాంబు -యూపీలో ఇద్దరు పిల్లల విధానం -కాదంటే పథకాలు, ఉద్యోగాలు కట్

India

oi-Madhu Kota

దేశంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగి, అతిపెద్ద రాష్ట్రంగా కొనసాగుతోన్న ఉత్తరప్రదేశ్ లో అధికార బీజేపీ.. సరిగ్గా అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ అనూహ్య విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. హిందువుల కంటే ముస్లింల జనాభా పెరిగిపోతోందంటూ గగ్గోలు పెట్టే బీజేపీ నేతలు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ద్వారానే జననాలను కట్టడి చేయనున్నారు. ముస్లిం జనాభా అధికంగా ఉండే అస్సాంలో ఇప్పటికే ఈ ప్రయత్నాలను ఆరంభించిన బీజేపీ.. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ లోనూ ఇద్దరు పిల్లల విధానాన్ని తీసుకురానుంది.

English summary

The Uttar Pradesh State Law Commission released the first draft of the proposed population control bill on Friday. The draft bill has provisions to debar people who have more than two children from the benefits of government schemes and perks to those who follow the two-child policy. UP State Law Commission Chairman Justice AN Mittal told media that the bill proposes to bar the violators of the two-child policy from contesting local body elections or applying for government jobs. The bill also limits ration card units to four.