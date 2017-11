National

Mittapalli Srinivas

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BHEL recruitment 2017 notification has been released on official website for the recruitment of 250 (two hundred and fifty) vacancies for Technician Apprentices. Walk-in-Interview 20th November 2017 to 16th December 2017.టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకై భారత హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ (బీహెచ్ఈఎల్) రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.