Dera Baba: డేరాబాబాకు చీటీ చినిగిపోయింది, హత్య కేసులో దోషి, గతంలో అత్యాచారం కేసుల్లో 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష !

India

oi-Mallikarjuna

పంచకుల/ హర్యానా/ పంజాబ్: తనకు తాను దేవుడు (Self-styled godman) అని ప్రకటించుకుని పాటుపడిన గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ ను మరిచిపోవడం చాలా కష్టం, దత్తపుత్రికతో రాసలీలలు సాగించాడని ఆయనగారి మీద ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇప్పటికే అత్యాచారం, హత్య కేసుల్లో 20 సంవత్సరాలు జైలు శిక్షకు గురైప గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ కు మరో ఎదురు దెబ్బ తిగిలింది. రంజిత్ సింగ్ హత్య కేసులో గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ తో పాటు మరో ఐదు మంది నేరం చేశారని కోర్టులో నేరం రుజువు అయ్యింది. గుర్మీత్ రామ్ రమీమ్ సింగ్ కు మరో కేసులో ఎదురు దెబ్బ తగలడంతో ఆయన అనుచరులు షాక్ అయ్యారు. డేరా సచ్చా సౌదా చీఫ్ ముసుగులో అనేక అరచకాలు చేసిన గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ కు రోజులు దగ్గరపడిపోయాయని ఆయన బాధితులు అంటున్నారు.

English summary

Dera Baba: Self-styled godman Gurmeet Ram Rahim Singh and five other accused have been convicted in the Ranjit Singh murder case. Ranjit Singh, who was murdered on July 10, 2002,