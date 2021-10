లష్కరే తొయిబాలో కొత్త విభాగం: ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టిన జవాన్లు

India

oi-Chandrasekhar Rao

జమ్మూ: జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో లష్కరే తొయిబా ఉగ్రవాదులు, ఆర్మీ జవాన్ల మధ్య భీకర ఎన్‌కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది. ఈ తెల్లవారు జాము వరకూ ఎదురు కాల్పులు కొనసాగాయి. షోపియాన్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఎదురు కాల్పుల్లో జవాన్లు.. ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టారు. సోమవారం చోటు చేసుకున్న ఎన్‌కౌంటర్‌లోో అయిదుమంది జవాన్లు వీరమరణం పొందారు. దీనికి ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంది సైన్యం. ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. సంఘటనా స్థలం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.

#ShopianEncounterUpdate: Out of 03 killed #terrorists, one terrorist has been identified as Mukhtar Shah of #Ganderbal, who shifted to #Shopian after killing one street hawker Virendra Paswan of Bihar: IGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/0vgygLxLpr