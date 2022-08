ఇదేంది స్వామి: కొలువు అడిగితే లాఠీతో కొట్టి, జాతీయ జెండా పట్టుకున్న..(వీడియో)

India

బీహర్‌లో నిరుద్యోగులు కదం తొక్కారు. టీచింగ్ పోస్టుల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న వందలాది మంది రోడ్డెక్కారు. తమ కొలువులు తమకు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. సోమవారం పాట్నాలో చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మక పరిస్థితులకు దారితీసింది. ఓ అభ్యర్థిని పోలీస్ అధికారి కొడుతున్న వీడియో కనిపిస్తోంది. జాతీయ జెండా పట్టుకున్న ఓ అభ్యర్థి.. తనను కొట్టారని భావించారు. అయినా ఓ పోలీస్ వినిపించుకోలేదు. లాఠీతో దాడి చేశాడు.

English summary

aspirants for teacher posts protesting against delay in recruitment they were lathicharged by the police in Bihar's capital Patna. video from the protest has gone viral.