దారుణం : ఓవైపు వ్యాక్సిన్ల కొరత- ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో స్పందన కరవు- 17 శాతమే వాడకం

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా సెకండ్‌ వేవ్ ప్రభావం వేళ వ్యాక్సిన్ల కొరత ప్రజల్ని, ప్రభుత్వాల్ని వేధిస్తోంది. వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి పెంచేందుకు, కొత్త వ్యాక్సిన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వాలు చేయని ప్రయత్నాలు లేవు. గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచినా వ్యాక్సిన్లు సరఫరా చేసేందుకు ఏ ఒక్కరూ ముందుకు రాని పరిస్ధితి. ఇంత డిమాండ్ ఉన్న పరిస్ధితుల్లో భారీ ఎత్తున కేంద్రం నుంచి వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్న ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు వాటిని వాడకుండా నిల్వ చేసుకోవాల్సిన పరిస్ధితి ఎదురవుతుండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది..

English summary

covid 19 vaccines doses utilization in private hospitals in the country has been poor in may, according to latest details released by union health ministry.