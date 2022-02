డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు; 75డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యూనిట్లు, ఈ పాస్ పోర్ట్ సేవలు: నిర్మలా బడ్జెట్ విశేషాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టారు. ఈసారి చేనేత చీరలోనే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలమ్మ రాబోయే 25 సంవత్సరాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని బడ్జెట్ ను రూపొందించామని నిర్మల సీతారామన్ తెలిపారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఘడియల్లో ఉన్నామని, మరో 25 సంవత్సరాల విజన్ తో తమ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ను రూపొందించిందని నిర్మల సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో రాబోయే 25 ఏళ్ల అమృత కాలానికి ఈ బడ్జెట్ తో పునాది వేశామని నిర్మలమ్మ తెలిపారు.

English summary

Nirmala Sitharaman said that a digital university will be set up in the country. 75 digital banking units will be started in 75 districts. Nirmala Sitharaman said that E passport services will be provided in the financial year 2022-23.