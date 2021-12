Techie: గ్రాండ్ గా పెళ్లి, ఫస్ట్ నైట్ నెలలు వాయిదా, లాడ్జ్ లో భార్య తల నరికేసిన టెక్కీ, లోయలో తల విసిరేసి !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ లక్నో: ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడిని ఓ యువతి వివాహం చేసుకుంది. వివాహం జరిగి కొన్ని నెలలు అయినా ఇంత వరకు ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదు. వధువు కుటుంబ సభ్యుల సాంప్రధాయం, ఆచారాల ప్రకారం తదితర కారణాలతో ఫస్ట్ నైట్ వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. కొంతకాలం తరువాత పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్య నర్సింగ్ పూర్తి చెయ్యడానికి కాలేజ్ కు వెళ్లి వస్తోంది. తన భార్య వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని, అతనితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న తన భార్య పడక సుఖం ఇవ్వకుండా తనకు అన్యాయం చేస్తోందని సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ రగిలిపోయాడు. పక్కాప్లాన్ ప్రకారం భార్యను నమ్మించి లాడ్జ్ కు పిలుచుకుని వెళ్లిన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు ఆమె తల దారుణంగా నరికేసి మొండెం వేరు చేశాడు. భార్య తల తీసుకెళ్లి 270 అడుగుల లోతు ఉన్న లోయలో విసిరేశాడు. భార్య చేతిమీద అతని పేరుతో వేసిన పచ్చబొట్టును కత్తి తీసుకుని చెక్కేశాడు. భార్య శవం గురించి బయటకు రాకుండా సాక్షాలు మొత్తం నాశనం చెయ్యడానికి సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు ప్రయత్నించాడు. కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు చేసిన ప్రయత్నాలు మొత్తం రివర్స్ అయ్యాయి.

Wife: భర్తకు బిల్డప్ ఎక్కువ. భార్యకు టెక్కు ఎక్కువ, పుట్టింటిలో సెటిల్ అయిన భార్య, ఒంటరిగా ఉండలేక !

English summary

Techie: The woman found beheaded in a Matheran lodge was killed allegedly by her husband, a 30-year-old techie from Panvel's Khanda Colony, who was arrested by Matheran police. He had tried to destroy all evidence, but police recovered her head he had thrown into a gorge.