India

oi-Shashidhar S

ప్రేమను వ్యక్తం చేయడం బాధ్యతే. అదీ ఏ రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు, ప్రేమ, అప్యాయత చూపడానికి ఎలాంటి బేధం ఉండదు. ఓ బస్టాండ్ వద్ద భార్య భర్తలు ఉన్నారు. భర్త ఒడిలో భార్య పడుకొని ఉంది. ఆయన తన భార్య.. నుదురును మెల్లిగా తడుముతున్నారు. ఆ వీడియో మీరు చక్కగా చూడొచ్చు. ఓ బస్ స్టేషన్ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. కానీ ఒకరు తీసి షేర్ చేయడంతో వైరల్ అవుతుంది.

English summary

man calmly patting his sleeping wife's forehead at local bus station. definition of love/eternal love has changed significantly over time, one thing that everyone probably wishes for is a lifetime of togetherness.