VIRAL VIDEO:ఇదేం పామురా బాబోయ్, చెప్పు తీసుకుని పరార్, వైరల్

India

oi-Shashidhar S

పామును చూసి ఆమడదూరం పారిపోతుంటారు. ఎవరికైనా సరే గుండె గుబేల్ మంటోంది. అవును అదీ విషపూరితం అయినా.. కాకున్నా ఇబ్బందులు తప్పవు. అంతా భయపడతారు. ఇటీవల ఓ పాము షూలో దూరిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే అదీ నాగుపాము కావడంతో భయపడిపోయారు. మరో వీడియో కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. ఓ పాము ఇంటి సమీపంలోకి వచ్చింది. దీంతో అక్కడున్న వారు హడలెత్తిపోయారు. కానీ అదీ మాత్రం చిత్రంగా ప్రవర్తించింది. ఓ చెప్పు తీసుకొని పరుగుతీసింది.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd

When the snake bit into the rubber sandal, it’s fangs got stuck. The snake chose to get away from the human threat even if it means carrying something of no use to it.