Winter Season Problems: చలికాలంలో ఈ పనులు చేయండి చాలు.. ఆరోగ్యం మీ వెంటే..

చలి కాలం రాగానే.. చాలా మందికి జలుబు, దగ్గుతో పాటు చర్మ సంబంధమైన వ్యాధులు వస్తుంటాయి. అయితే ఇవన్ని రాకుండా ఉండాలంటే మనకు రోగనిరోధక శక్తి చాలా అవసరం. ఆ రోగనిరోధక శక్తి మనం తినే ఆహారం నుంచి వస్తుంది. అందుకే బలమైన ఆహారం తీసుకువాలి. ఈ కాలంలో ప్రతి ప్రాంతంలో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. ఈ శీతాకాలంలో శరీరం వెచ్చగా ఉండే దుస్తులు ధరించాలి. వేడి వేడిగా ఉండే ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. చెవిలో దూదులు పెట్టుకొని బయటికి వెళ్లాలి. చిన్నపిల్లలకు స్వెటర్లు వేసి బయటకు పంపించాలి.

English summary

By taking various precautions during winters, diseases can be prevented. It is especially good if you take substances that boost immunity.