Facebook: ఆ సిస్టమ్ పని చేయదిక: యాప్ నుంచి ఆ టెంప్లేట్ కట్: కోట్లాది యూజర్లపై ప్రభావం

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: సోషల్ మీడియా దిగ్గజ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫేస్‌బుక్.. మరో సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాదిమంది యూజర్లు వినియోగిస్తోన్న ఓ సిస్టమ్‌ను శాశ్వతంగా తొలగించనుంది. ఆ సిస్టమ్‌ను నడిపించే బేసిక్ టెంప్లేట్‌ను ఫేస్‌బుక్ నుంచి డిలేట్ చేయనుంది. మొబైల్ వర్షన్, డెస్క్‌టాప్ వర్షన్, ట్యాబ్ వర్షన్.. ఇలా ఎందులోనూ ఆ సిస్టమ్ ఇకపై అందుబాటులో ఉండదు. భద్రతాపరమైన చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు ఫేస్‌బుక్ మాతృసంస్థ మెటా తెలిపింది.

English summary

We are shutting down the Face Recognition system on Facebook. People who’ve opted in will no longer be automatically recognized in photos and videos: Meta.