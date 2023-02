టీడీపీ మాజీమంత్రి భూమా అఖిలప్రియ హౌస్ అరెస్ట్; ఆ సవాల్ తో నంద్యాలలో టెన్షన్!!

టీడీపీ మాజీమంత్రి భూమా అఖిలప్రియను పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు, బహిరంగ చర్చకు రావాలని శిల్పా రవికి చేసిన సవాల్ తో నంద్యాలలో టెన్షన్ చోటు చేసుకుంది.

Nandyal

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క నెల్లూరు రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుమారం రేపుతుంటే మరోపక్క కర్నూలు నంద్యాల రాజకీయాలు కూడా రచ్చగా మారాయి. ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవికి, మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియకు మధ్య వార్ కొనసాగుతుంది. ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవి బహిరంగ చర్చకు రావాలని భూమా అఖిల ప్రియ సవాల్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా నంద్యాల రాజకీయాలు పొలిటికల్ హీట్ పుట్టిస్తున్నాయి.

English summary

Former TDP Minister Bhuma Akhilapriya, who challenged MLA Shilpa Ravi to come to a public debate in Nandyal, was house arrested by the police. This created tension in Nandyal.