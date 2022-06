ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ గ్యాంగ్ రేప్; నిందితుల్లో ఓ ఎమ్మెల్యేకొడుకు, వక్ఫ్ బోర్డుచైర్మన్ కొడుకు?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాదులోని జూబ్లీహిల్స్ లో బాలికను బలవంతంగా కారులో తీసుకెళ్లి అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన కేసులో కీలక మలుపు చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో నగరానికి చెందిన ఓ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ కుమారుడు, ఓ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ప్రమేయం ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. అతనితో పాటుగా మరో ఐదుగురిపై కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

English summary

The Amnesia Pub Minor gang rape case has taken a crucial turn. The accused are said to be the son of an MLA and the son of a waqf board chairman. Police are investigating the case.