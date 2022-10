మునుగోడులో రంగంలోకి బండి సంజయ్.. 12రోజుల పాటు రోడ్ షోలు.. రచ్చ షురూ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారంలో హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. ప్రధాన పార్టీల నాయకులు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించుకుంటూ, మాటల తూటాలు పేలుస్తూ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నికల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ నేటితో పూర్తికానున్న నేపథ్యంలో ప్రచార పర్వంలో మరింత జోష్ పెంచారు. కీలక నేతలు రంగంలోకి దిగి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారు.

The BJP will change gear in its campaign in Munugode. Bandi Sanjay is entering the field from tomorrow. The campaign season will reach its peak as BJP state leaders and national leaders will also campaign.