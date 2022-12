పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిని కేసీఆర్ బ్లాక్ మెయిల్: షాకింగ్ విషయం చెప్పిన బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలంలో పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు. పాదయాత్రలో భాగంగా బండి సంజయ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, సీఎం కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అవినీతిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించిన బి ఆర్ ఎస్ పార్టీపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ ఒక వైరస్ అని, బిజెపి ఒక వ్యాక్సిన్ అని పేర్కొని వైరస్ కావాలో వ్యాక్సిన్ కావాలో తేల్చుకోవాలని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

BRS virus.. BJP vaccine.. what do you want? asked Bandi Sanjay, and was furious with Telangana CM KCR. Bandi Sanjay has made sensational comments that KCR blackmailing pilot Rohith Reddy in the Bangalore drug case.