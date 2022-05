కేసీఆర్ కు 'సన్' స్ట్రోక్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాల్లో బీజేపీదే విజయం బండి సంజయ్ సంచలనాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మరోమారు తెలంగాణ సర్కార్ పై, కెసిఆర్ పై, కేటీఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీదే విజయమని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పాయని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. తాజాగా బూత్ అధ్యక్షులు, శక్తి కేంద్రాల ఇన్చార్జిల సమావేశంలో పాల్గొన్న బండి సంజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Bandi Sanjay made sensational remarks that the sunstroke had started for KCR and the exit polls showed that the BJP winning. Modi will be invited to the state soon.