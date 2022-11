కేసీఆర్ ప్లాప్ సినిమా నేనింతే నా బతుకింతే: ఇదంతా ఎందుకో చెప్పిన బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో విడుదల చేసిన వీడియోలు, చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో కూతురు కవిత అరెస్టు కాబోతుందని పక్కా సమాచారంతో భయపడి ప్రగతి భవన్ లో కొత్త డ్రామాకు తెరతీశారు అని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay made serious comments that the movie that was shown in Pragathi Bhavan by KCR in the case of buying MLAs with a fake gang was a total flop.