బిజెపి అధికారంలోకి వస్తే పాతబస్తీ గల్లీగల్లీ 15నిమిషాల్లో జల్లెడ పడతాం: బండి సంజయ్ వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన, ఎంఐఎం పార్టీ పైన నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ విధానాలపై మండిపడుతున్న బండి సంజయ్ రాష్ట్రంలో కరెంటు ఛార్జీలు, బస్సు ఛార్జీలు పెంచారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టిఆర్ఎస్ సర్కార్ ప్రజల నడ్డి విరుస్తోందని మండిపడిన బండి సంజయ్ పాతబస్తీలో కరెంట్ బిల్లులు వసూలు చేయలేకపోవడంతోనే వెయ్యి కోట్ల బకాయిలు పేరుకుపోయాయని ఆరోపించారు.

English summary

bandi sanjay said that Once BJP comes to power in Telangana,we will give the Old City to our electricity employees for 15minutes,to go after every defaulter & collect every paisa due with interest.