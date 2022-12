గురిచూసి కొట్టండి మీరే... బీజేపీ మిషన్ 90!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారమే లక్ష్యంగా బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ పార్టీగా ప్రజలు బిజెపిని ఆదరించడం కోసం బిజెపి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒకపక్క ప్రజా గోస.. బిజెపి భరోసా బైక్ ర్యాలీలతో హోరెత్తిస్తూ, మరోపక్క బండి సంజయ్ పాదయాత్రలతో ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ, ఇంకోవైపు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ బీజేపీ ముందుకు సాగుతుంది.

English summary

The BJP, which has focused on Telangana, has set a target of 90. Targeting 90 constituencies suggests working with the aim of winning. The new assembly palak system will bring in the constituencies.