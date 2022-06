తెలంగాణాలో ఒక్కో స్థానంపై బీజేపీ ఫోకస్ .. రేవంత్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టేలా రంగంలోకి దిగ్గజనేత!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంకా ఎన్నికలకు సమయం ఉండగానే ఎన్నికల రాజకీయాలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇప్పటి నుంచే అభ్యర్థుల వేటలో వున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎవర్ని రంగంలోకి దించితే విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి అన్నదానిపై పార్టీ అధినాయకత్వం ఇప్పటినుంచే సమాలోచనలు జరుపుతోంది.

English summary

BJP will focus on each loksabha seat in Telangana. It is learned that BJP key leader Muralidhar Rao will contest in malkajgiri for the Lok Sabha polls to check Revanth Reddy.