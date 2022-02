దేశం క్రిందికి పోతుంటే తెలంగాణా పైకి పోతుంది; భూముల ధరలకు రెక్కలు అందుకే: సీఎం కేసీఆర్

Telangana

కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో తెలంగాణా రాష్ట్రంలో భూముల రేట్లు పెరిగాయి అని సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు. శనివారం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయ భవన సముదాయాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఎకరం భూమి 25 లక్షల రూపాయలకు తక్కువ లేదని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మారుమూల ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయని కేసీఆర్ వెల్లడించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని పేర్కొన్న కెసిఆర్ దేశం మొత్తం కిందికి పోతుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం పైకి పోతుంది అని వ్యాఖ్యానించారు.

CM KCR said in Yadadri Bhongir district, ‌that the salaries of employees will increase further in Telangana state and land rates in Telangana state have increased with the formation of new districts.