oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ను తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గురువారం ప్రారంభించారు. దీంతో తెలంగాణాకు మరో మణిహారం వచ్చి చేరింది. అంతకుముందు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ వద్దకు వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ కు పోలీసులు ద్విచక్ర వాహనాలతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పోలీసులు సీఎం కేసీఆర్ కు గౌరవ వందనం సమర్పించారు. ఆపై తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ శిలాఫలకం వద్ద పూజలు చేసి, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ను ప్రారంభించారు.

English summary

Telangana CM KCR inaugurated the Telangana State Police Integrated Command and Control Center. ICCC has been constructed with advanced technology to view the city from one place and all police departments to work at one place