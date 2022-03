తెలంగాణా ప్రజలకు సీఎం కేసీఆర్ మరోవరం: న్యూట్రిషన్ కిట్ పథకం; ఈ జిల్లాలలోనే అమలు!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ కిట్ తరహాలో మరో అద్భుతమైన పథకానికి తెలంగాణా సీఎం కేసీఆర్ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఈ సంవత్సరం కెసిఆర్ కిట్ తరహాలో న్యూట్రిషన్ కిట్ పథకాన్ని అందించబోతున్నామని ప్రకటించారు. సాక్షాత్తు ఈ విషయాన్ని అసెంబ్లీ వేదికగా ఆర్థిక మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడించారు.

English summary

Telangana CM KCR has initiated another new scheme. The Nutrition Kit scheme will be launched soon. This can benefit pregnant women with anemia.