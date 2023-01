cyber crimes: ఆన్లైన్లో అద్దె ఇంటి కోసం వెతుకుతున్నారా? సైబర్ నేరగాళ్ళు వలేస్తారు జాగ్రత్త!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రోజురోజుకు సమాజంలో సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కన్నా పోలీసులకు ప్రస్తుతం సైబర్ నేరాలను కట్టడి చేయడం అతి పెద్ద సమస్యగా మారింది. రోజుకో కొత్త మార్గం లో సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజల వద్ద నుండి సొమ్మును కొల్లగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది అది అని లేకుండా రకరకాలుగా సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.

English summary

Looking for a rental home through online? Cybercrime Police warns that victims of cyber frauds should be careful. Cybercriminals are deceiving tenants by claiming that they will rent beautiful houses at very low prices and collect advance payments online.